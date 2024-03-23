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مجلس الخدمة يطلق استمارة التعيين للمشمولين بقانوني 59/67 لسنة 2017

مجلس الخدمة يطلق استمارة التعيين للمشمولين بقانوني 59/67 لسنة 2017
مجلس الخدمة يطلق استمارة التعيين للمشمولين بقانوني 59/67 لسنة 2017
2024-03-23 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد 

يُعلن مجلس الخدمة العامة الإتحادي لأبنائنا من الاوائل وحملة الشهادات العُليا المشمولين بقانوني (٥٩/٦٧) لسنة ٢٠١٧ ، والذين لديهم كود فعّال ، عن أطلاق أستمارة التقديم عبر الرابط المُرافق في أدناه ؛‏

 

https://iraqi-fpsc.gov.iq/?p=5059

 

 

المجلس يدعو المتقدمين الى توخي الدقة والتأني  في التقديم وأدراج البيانات ومتابعة التعليمات المنشورة انفا عبر الموقع الرسمي  وصفحات التواصل الاجتماعي للمجلس ٠علماً ان الفترة المُتاحة للتقديم وأملاء الاستمارة ، هي (٢١ يوماً )  وعلى مدار (٢٤) ساعة تبدأ من هذا اليوم السبت ٢٠٢٤/٣/٢٣.

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