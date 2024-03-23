2024-03-23 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يُعلن مجلس الخدمة العامة الإتحادي لأبنائنا من الاوائل وحملة الشهادات العُليا المشمولين بقانوني (٥٩/٦٧) لسنة ٢٠١٧ ، والذين لديهم كود فعّال ، عن أطلاق أستمارة التقديم عبر الرابط المُرافق في أدناه ؛‏

https://iraqi-fpsc.gov.iq/?p=5059

المجلس يدعو المتقدمين الى توخي الدقة والتأني في التقديم وأدراج البيانات ومتابعة التعليمات المنشورة انفا عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي للمجلس ٠علماً ان الفترة المُتاحة للتقديم وأملاء الاستمارة ، هي (٢١ يوماً ) وعلى مدار (٢٤) ساعة تبدأ من هذا اليوم السبت ٢٠٢٤/٣/٢٣.