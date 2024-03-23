مديرية تربية كربلاء تعلن اسماء المرشحين للتعيين على ملاكها بصفة عقد

2024-03-23 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت مديرية تربية محافظة كربلاء، اليوم السبت (23 آذار 2024)، اسماء المرشحين للتعيين على ملاكها بصفة عقد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"،إنها " تعلن اسماء مرشحي (الإبتدائي لجميع القطاعات + ذوي الشهداء ابتدائي ومهني) ضمن درجات العقود المخصصة لمحافظة كربلاء والتي كانت قد اطلقتها وزارة التربية".

وأكدت أن "هذه الاسماء غير نهائية وقابلة للتغيير وحسب الاوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح وستأخذ صفتها النهائية بعد انتهاء مدة الإعتراضات المقدمة من غير المرشحين والتي ستبدأ بعد رفع جميع قوائم المرشحين من خلال رابط إعتراض إلكتروني".

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