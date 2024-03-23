خارطة بحيرة حمرين تتغير "كل ساعة".. المياه تتدفق والأراضي لم تعد "جرداء"- عاجل

2024-03-23 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

مع تدفق موجات السيول على حوض نهر ديالى بفعل موجة الامطار الغزيرة، زادت معدلات تدفق المياه على بحيرة حمرين من 3 محاور خلال الساعات الـ 72 الماضية، ودفعت الى زيادة خزينها المائي ومع استمرار التدفق، فأصبحت خارطة البحيرة تتغير باستمرار، مع استبعاد فرضية فيضانات 2019 بسبب وجود فراغ خزني يصل الى ملياري م3.

واكد مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، "زيادة خزين بحيرة حمرين مع موجات السيول المتكررة"، لافتا الى أن "وضع المياه بشكل عام مطمئن ويمكننا تأمين احتياجات ديالى من الشرب والسقي للموسم الصيفي المقبل".

واضاف ان "بحيرة حمرين تشكل عاملاً مهمًا في الامن المائي لديالى كونها المغذي الاساسي للأنهر الرئيسية التي تؤمن مياه الشرب لمئات الالوف من الاهالي في مناطق مترامية وكلما زاد خزينها المائي كان معدل الاستعداد لالتزامات الصيف اكبر".

اما رؤوف علي مزارع من اهالي حمرين، فقد قال لـ"بغداد اليوم"، إن "خارطة بحيرة حمرين تتغير في كل ساعة بسبب مياه السيول التي رفعت مناسيب البحيرة في الجزء الشرقي والغربي وبدأت من 4 ايام بالتهام اراض جرداء كانت نتاج مواسم الجفاف الماضية".

واضاف ان "زحف المياه التهم قرابة 2كم من الاراضي خلال 24 ساعة لذا فان خارطة المياه متغيرة باستمرار والمياه تزحف الى الاطراف لتعيد رسم اللون الازرق الذي غاب لسنوات بسبب الجفاف".

اما ابراهيم التميمي مختص بالموارد المائية فقد أكد لـ"بغداد اليوم"، ان السيول الجارفة في اقليم كردستان ومحيطها ستزيد من ايرادات نهر ديالى الذي يصب في بحيرة حمرين وتسهم في زيادة خزينها الاستراتيجي الذي يغذي قرابة 60% من مناطق ديالى بشكل عام".

واضاف، أن "السيول غيرت من نوعية المياه في نهر ديالى وبقية الانهر كما انها ستعطي مرونة عالية لصائدي الاسماك بالعمل مع ارتفاع مناسيب المياه"، لافتا الى انه "رغم غزارة السيول الا ان الفراغ الخزني بالبحيرة يصل الى 70% بالوقت الحالي اي ان الوصول الى مرحلة الامتلاء بعيد جدا الا ان كانت هناك سيول كبيرة جدا فيما تبقى من الربيع".