أحمد يحيى يقترب من العودة للملاعب ويبارك فوز منتخبنا على الفلبين

2024-03-23 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة بكرة القدم (أحمد يحيى) عمليات التأهيل بمستشفى سبيتار في دولة قطر تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين، وبإشراف المعد البدني (حسن المغربي) وذلك عقب الإصابة التي لحقت به مؤخراً.وذكر بيان الدائرة الإعلامية لنادي الشرطة وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" اللاعب أحمد يحيى كان تعرض إلى التهابٍ حادٍ في عظم العانة بعد مباراة الزوراء، حيث تم إجراء عدة فحوصات، وأخذ الإجراءات اللازمة له قبل أن يسافر إلى دولة قطر لاستكمال العلاج، والقيام بالتأهيل اللازم تحت إشراف ملاك طبي متخصص".وأكد البيان أن "أحمد يحيى يتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وأنه لم يتبق سوى القليل ليعود إلى الملاعب، مشيراً إلى أنه انتهى من فترة التأهيل الأولية، وخلال الأسبوعين المقبلين سيكون مستعداً للانضمام مجدداً إلى فريقه، والعودة الى التدريبات والمباريات".وقدّم أحمد يحيى التهاني والتبريكات إلى منتخبنا الوطنيّ عقب الفوز على منتخب الفلبين، داعياً اللاعبين الى مواصلة حصد النتائج الإيجابية وضمان التأهل للمرحلة المقبلة.