مواجهات من العيار الثقيل اليوم.. إنجلترا أمام البرازيل وفرنسا يصطدم بألمانيا

2024-03-23 12:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يشهد جدول، اليوم السبت (23 اذار 2024)، إقامة عدد من المباريات من العيار الثقيل في فترة التوقف الدولي، أبرزها مواجهة إنجلترا والبرازيل وفرنسا ضد الماكنة الألمانية.

وتأتي مواجهة إنجلترا أمام البرازيل وديًا على رأس أهم مباريات اليوم كما يصطدم منتخب فرنسا بنظيره المنتخب الألماني وديًا في أول المباريات الودية خلال التوقف الدولي.

كما تشهد الملاعب الاوربية مباراة أخرى لا تقل ندية وقوة عن السابقات حين تواجه ايرلندا منتخب بلجيكا

اما في كأس عاصمة مصر فان نسور قرطاج (تونس) تواجه منتخب كرواتيا العنيد.



