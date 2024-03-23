2024-03-23 12:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اقترح منسق هيئة الرأي العربية ناظم الشمري، اليوم السبت (23 اذار 2024)، ثلاثة حلول لغرض إنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في ظل تعنت كل مكون برأيه وتمسكه بتشكيل الحكومة رغم عدم وجود الأغلبية، فأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام ثلاثة خيارات لإنهاء الأزمة".

وأضاف أن "الخيار الأول يتمثل في إلزام الكتل السياسية ومكونات كركوك بتقديم التنازلات وتقاسم المناصب وتشكيل الحكومة بشكل سريع"، مبينا "اما الخيار الثاني فهو إدارة محافظة كركوك من موقع أدنى وعقد جلسات مجلس المحافظة برئاسة أكبر الأعضاء سناً بشكل مؤقت على أمل اتفاق المكونات".

وأشار إلى أنه "في حال فشل هذين الخيارين، فنحن أمام خيار ثالث وأخير وهو حل مجلس المحافظة، والاتفاق على إجراء انتخابات جديدة في كركوك".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد جمع الأطراف المختلفة في مجلس محافظة كركوك للتوصل الى حل لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، المحافظة التي شهدت اعلى نسبة مشاركة بانتخابات مجالس المحافظات الا انها لاتزال جنبا الى جنب مع ديالى، من دون تقدم خطوة واحدة في حسم مناصب مجلس المحافظة والحكومة المحلية.

وتتلخص ازمة كركوك بتمسك كل من الطرف الكردي والعربي، بمنصب المحافظ، حيث تبلغ عدد مقاعد الكرد 6 مقاعد والعرب كذلك 6 مقاعد، فيما يصطف مع العرب التركمان بمقعدين، ويصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، في الوقت الذي يحتاج كل طرف الى تحقيق الأغلبية بـ 9 مقاعد لتشكيل الحكومة المحلية.