2024-03-23 12:30:08 - المصدر: منصة إيشان

اتفقت 4 دول أوروبية على العمل سويا من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عقب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل، إن إسبانيا اتفقت مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتوقع سانشيز أن يتم الاعتراف خلال الفترة […]

ظهرت المقالة لتحقيق السلام.. 4 دول أوروبية تبدأ خطواتها الأولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً على Eishan.