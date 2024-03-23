2024-03-23 12:30:08 - المصدر: منصة إيشان

استقرت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي، على الرغم من ترجعها بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، إذ أدى احتمال وقف إطلاق النار في غزة إلى إضعاف مؤشرات الخام بينما خففت الحرب في أوروبا وتقلص عدد منصات الحفر الأميركية من حدة الانخفاض. وخلال الأسبوع الماضي، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.11 بالمئة، […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تُنهي الأسبوع باستقرار وسط آمال التهدئة في المنطقة أولاً على Eishan.