2024-03-23 12:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين، اليوم السبت، بأن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا، في أعقاب هجوم قرب موسكو الجمعة أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وقالت الوكالة إن 4 منهم ضالعون في الهجوم على نحو مباشر، ونقلت الوكالة عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين. […]

ظهرت المقالة اعتقال 11 شخصاً من المتورطين بهجوم موسكو وأعداد القتلى تلامس الـ100 أولاً على Eishan.