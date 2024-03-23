مجلس الخدمة ينشر رابط الاستمارة الإلكترونية لتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا

2024-03-23 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، إطلاق استمارة التقديم الالكترونية الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العُليا.وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق استمارة التقديم للأوائل وحملة الشهادات العُليا المشمولين بقانوني (٥٩/٦٧) لسنة ٢٠١٧، والذين لديهم كود فعّال".ودعا المجلس المتقدمين الى "توخي الدقة والتأني في التقديم وإدراج البيانات ومتابعة التعليمات المنشورة آنفاً عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي للمجلس".وأشار إلى أن "الفترة المُتاحة للتقديم وإملاء الاستمارة، هي (٢١ يوماً ) وعلى مدار (٢٤) ساعة تبدأ من هذا اليوم السبت ٢٠٢٤/٣/٢٣".وأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يوم أمس الجمعة، عن فتح باب التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل بدءاً من اليوم السبت.للدخول على الرابط اضغط هنا