2024-03-23 12:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -اليوم السبت- إن نحو 600 شخص من أهالي 81 محتجزا إسرائيليا بقطاع غزة بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربوا فيها عن إحباطهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قالو إنه لا يقوم بما يكفي لإطلاق سراح ذويهم. ودعا أهالي المحتجزين بايدن وإدارته إلى التدخل للمساعدة […]

ظهرت المقالة أهالي المحتجزين يلجؤون لبايدن للمساعدة في إطلاق سراح ذويهم أولاً على ايرث نيوز.