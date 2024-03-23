2024-03-23 12:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أطلقت مديرية طرق وجسور نينوى، اليوم السبت، تحذيرا لسالكي طريق الشلالات بسبب انهيار اجزاء منه جراء سوء الاحوال الجوية. وحذرت المديرية في بيان ورد” ايرث نيوز” سالكي طريق الشلالات باخذ الحيطة والحذر من انهيار اجزاء من الطريق بسبب سوء الاحوال الجوية”. واشارت الى أن “كوادر المديرية قيد اتخاذ الاجراءات لدفن الجزء الذي حصل […]

ظهرت المقالة طرق وجسور نينوى تطلق تحذيرا لسالكي طريق الشلالات أولاً على ايرث نيوز.