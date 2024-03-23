فقدان 50 سيارة في دهوك بسبب الفيضانات والبلديات تحذر المواطنين

2024-03-23 12:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك عن اخر احصائية اضرار الفيضانات التي ضربت المحافظة، بسبب هطول الامطار الغزيزرة. وقال المتحدث باسم المديرية بيوار عبدالعزيز لقناة الثامنة ان اكثر من الف منزل ومئتي سيارة تضرروا في دهوك جراء فيضانات الاسبوع الماضي، اضافة الى فقدان خمسين سيارة. واشار عبدالعزيز الى مصرع ثلاثة اشخاص بسبب الفيضانات، دون العثور على جثتين من الضحايا لغاية الان واستمرار البحث عنهما. الى ذلك حذرت المديرية العامة لبلديات دهوك المواطنين ودعتهم الى عدم الذهاب الى قضاء سيميل وتعرض حياتهم للمخاطر. وقالت المديرية في بيان ان هطول الامطار الغزيرة تسببت بتجمع مياه كثيرة في مركز قضاء سيميل، داعية