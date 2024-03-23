السوداني وبايدن يبحثان مرحلة مابعد التحالف الدولي

2024-03-23 12:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

يعقد رئيس الوزراء العراقي في واشنطن خلال شهر نيسان المقبل لقاء قمة مع الرئيس الاميركي جو بايدن، للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش. يستقبل الرئيس الاميركي جو بايدن في 15 نيسان/ابريل المقبل، رئيسَ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في إطار زيارة رسمية يقوم بها لواشنطن، لمناقشة مستقبل التحالف الدولي في العراق. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قالت في بيان ان من المقرر أن يناقش الرئيس الاميركي والسوداني التعاون حول القضايا المشتركة ذات الأولوية وتعزيز الشراكة الثنائية القوية بين البلدين. ويبحث الطرفان، وفق البيان، الالتزام المشترك في ضمان هزيمة تنظيم داعش وتطوّر عمل