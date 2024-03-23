ديالى.. ارتفاع معدل الخزين المائي في بحيرة حمرين بعد موجة السيول

2024-03-23 13:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، ارتفاع الخزين المائي في بحرة حمرين في ديالى بعد موجة من السيول المائية المتكررة . وقال مصدر في الوزارة لـالاقتصاد نيوز ان الخزين المائي في بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة ، ارتفع مع استمرار تدفق السيول المائية خلال الايام الماضية ، مؤكدا : ان الوضع المائي في ديالى مطمئن وبالامكان توفير الاحتياجات اليومية من الشرب وسقي المزروعات في موسم الصيف . واضاف : ان الايرادات المائية القادمة من اقليم كردستان صوب نهر ديالى سترفع من مستوى منسوب بحيرة حمرين ، التي تشكل عاملا مهما في تغذية انهر ديالى الرئيسة ، مبينا انه رغم تدفق السيول ، الا ان الفراغ المائي في بحيرة حمرين يصل الى اكثر من 60 بالمائة في الوقت الحالي .