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ديالى.. ارتفاع معدل الخزين المائي في بحيرة حمرين بعد موجة السيول

ديالى.. ارتفاع معدل الخزين المائي في بحيرة حمرين بعد موجة السيول
ديالى.. ارتفاع معدل الخزين المائي في بحيرة حمرين بعد موجة السيول
2024-03-23 13:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، ارتفاع الخزين المائي في بحرة حمرين في ديالى بعد موجة من السيول المائية المتكررة . وقال مصدر  في الوزارة لـالاقتصاد نيوز ان الخزين المائي في بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة ، ارتفع مع استمرار تدفق السيول المائية خلال الايام الماضية ، مؤكدا : ان الوضع المائي في ديالى مطمئن وبالامكان توفير الاحتياجات اليومية من الشرب وسقي المزروعات في موسم الصيف . واضاف : ان الايرادات المائية القادمة من اقليم كردستان صوب نهر ديالى سترفع من مستوى منسوب بحيرة حمرين ، التي تشكل عاملا مهما في تغذية انهر ديالى الرئيسة ، مبينا انه رغم تدفق السيول ، الا ان الفراغ المائي في بحيرة حمرين يصل الى اكثر من 60 بالمائة في الوقت الحالي .

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