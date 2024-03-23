نائب مدير مكتب رئيس الوزراء: دققنا استمارة حملة الشهادات ولا وجود لضغوط سياسية على التعيينات

2024-03-23 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، اليوم السبت، تدقيق عملية إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات حملة الشهادات العليا من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، فيما أشار الى عدم وجود أي ضغوط سياسية وحزبية على اطلاق استمارة التعيينات.وقال رزوقي في مؤتمر صحفي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "دققنا موضوع الاستمارة وكيفية سير العمل بها والمطلوب من المتقدمين ومتطلبات الاستمارة، فضلاً عن متابعة عملية رفع الوثائق المطلوبة حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وليست هناك أي تبعات في الدولة أو أي ضغوط سياسية كانت أو حزبية".وأضاف أن "الحد الفاصل بين المتقدمين هو امكانياته الشخصية"، لافتاً الى أن "كل المتقدمين سيجدون فرصة عمل والتوظيف من خلال استمارة التعيينات التي تم إطلاقها".وتابع رزوقي أن "التوظيف تكليف وليس تشريع وهذه فرصة لخدمة المواطنين وتقديم الخدمة الحقيقية للبلد".وكان رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، قد أكد، اليوم السبت، أن آلية اختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل ستكون عن طريق نقاط المفاضلة.وقال التميمي، رداً على سؤال لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس لإطلاق تعيينات الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا والأوائل، إن "القانون وضع نظاماً يعتمد على التنقيط في اختيار التعيينات، ومجلس الخدمة ملزمة بتطبيق القانون من خلال احتساب التنقيط لاختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل والتي ستكون معياراً للمفاضلة".