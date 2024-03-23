وزير الصحة يتفقد مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية

2024-03-23 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم السبت، مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية.وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، تفقد مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية في بغداد".وأضاف البيان أن "ّذلك يأتي لمتابعة الواقع الصحي ومراحل تنصيب المعجلات الخطية".