اليوم .. خمس مباريات في ممتاز الكرة

2024-03-23 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت، خمس مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات ضمن المجموعة الثانية لحساب الجولة الـ(13) من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الصناعة سيستضيف على ملعبه نظيره الكوفة، فيما يلعب فريق ديالى على أرضه وما بين جماهيره أمام المصافي".وأضاف أن "ملعب الرمادي سيشهد لقاء أصحاب الأرض مع فريق الغراف، بينما يشهد ملعب النادي البحري في البصرة لقاء البحري مع غاز الشمال".وبين أن "فريق الصناعات الكهربائية سيواجه نظيره الديوانية على ملعب أمانة بغداد في ختام مباريات اليوم التي ستقام جميعها في الساعة الثالثة من بعد الظهر".