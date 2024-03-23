2024-03-23 13:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (23 اذار 2024)، صدور حكم غيابي بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق لامتناعه من كشف ذمته المالية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا يقضي بالحبس سنة واحدة بحق (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، جراء امتناعه من الإفصاح عن ذمته المالية".

وأضاف البيان، إن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه غيابيا بالحبس سنة واحدة، استنادا إلى أحكام المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفية امتناعه من كشف الذمة المالية.

يشار إلى أن المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل نصت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بحق من امتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية دون عذر مشروع.