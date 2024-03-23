البلاد على موعد مع موجة امطار غزيرة وترجيحات بتعطيل الدوام المسائي ليوم غد

2024-03-23 13:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (23 اذار 2024) تعرض البلاد ابتداءً من صباح يوم غد الى موجة امطار جديدة.

وقال الزيادي في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، ان "البلاد تتعرض ابتداءً من ساعات صباح يوم الأحد لتقدم منخفض ممطر غرباً ويتعمق ظهراً الى كافة المدن"، مبينا ان "المنخفض يستمر بشكل متنقل حتى صباح الاثنين المقبل".

وأوضح الزيادي، ان "غزارة الأمطار ستكون واردة في مدن الأنبار وغربها، وصلاح الدين وديالى والسليمانية وشمال وشرق واسط والبصرة تليها غزارة الأمطار مختلفة الشدة في أماكن متفرقه من كربلاء وميسان وبعض مناطق الفرات الأوسط وبادية المثنى".

وتابع "نتوقع انحسار الأمطار مساءً وسط وغربي البلاد فيما تنحسر صباح الاثنين في الأقسام الشرقية"، مستدركا بالقول "قد يستوجب تعطيل الدوام الدراسي المسائي يوم غد فقط كون الأمطار تشتد ظهراً باستثناء الأنبار، كربلاء حيث تكون الأمطار مبكرة".

واكد الزيادي ان "درجات الحرارة يطرأ عليها انخفاض خلال الأيام المقبلة"، مرجحا "حالة ماطرة واسعة جديدة نهاية الشهر الحالي او مطلع الشهر المقبل".

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قد توقع الاربعاء (20 اذار 2024)، تعرض البلاد من جديد إلى موجة امطار شديدة ابتداءً من ساعات صباح يوم الجمعة.

وقال الزيادي في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، ان "البلاد ستتعرض من جديد إلى هطول الأمطار ابتداءً من ساعات صباح يوم الجمعة "، مبينا ان "التوقعات تشير إلى هطول أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة في أجزاء متفرقة خاصة المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأضاف الزيادي، اما المدن الجنوبية فتكون فيها الامطار خفيفة ومتوسطة بأجزاء متفرقة"، لافتا الى انه "سيلتحق منخفض ممطر عالي الفعالية يبدأ الأحد القادم الموافق 24/آذار الجاري".

وشهدت مناطق العراق كافة خلال الاسبوع الماضي موجة اطار شديدة وعواصف رعدية تسببت بمصرع شخصين في محافظة دهوك وتضرر مئات المنازل، فيما أعلنت اغلب المحافظات تعطيل الدوام في المدارس.



