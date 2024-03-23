2024-03-23 13:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أنه “لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي”. وقال الصفدي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بمهاجمة رفح في تحدٍ للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية”. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يتحدى العالم ويهدد بمهاجمة رفح أولاً على ايرث نيوز.