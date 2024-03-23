2024-03-23 13:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم السبت، صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق؛ جرَّاء امتناعه من […]

ظهرت المقالة النزاهة: الحبس لمستشار رئيس الوزراء السابق “مشرق عباس” أولاً على ايرث نيوز.