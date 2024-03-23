2024-03-23 13:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، تحييد 12 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني في إطار عملية "المخلب - القفل" الجارية في إقليم كوردستان العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة في بيان اليوم، أن القوات التركية "حيدت" العناصر الـ12 بعد رصدهم في منطقة "متينا".

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كوردستان العراق.