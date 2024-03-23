2024-03-23 14:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان ورد للمنصة “إيشان”، أن “محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ […]

ظهرت المقالة السجن سنة واحدة لـ”مشرق عباس” مستشار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أولاً على Eishan.