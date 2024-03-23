2024-03-23 14:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أكّدت أجهزة الأمن الروسية، اليوم السبت، أن المشتبه بهم في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، أمس الجمعة، كانت لديهم “جهات اتصال” في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار. وأوردت وكالة “تاس” للأنباء نقلا عن أجهزة الأمن الروسية قولها “بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت […]

ظهرت المقالة تفاصيل ما حدث و”جهات اتصال”.. الأمن الروسي: منفذو هجوم موسكو حاولوا الفرار لأوكرانيا أولاً على Eishan.