ريال مدريد يضع شرطا لضم نجم "الريدز"

2024-03-23 14:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخطط فريق ريال مدريد الاسباني، للتعاقد مع الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي ألكسندر أرنولد.

وذكرت تقارير مؤخرا أن ريال مدريد أحد الأندية الأوروبية الكبرى التي تتابع وضع ألكسندر أرنولد عن كثب.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم السبت (23 اذار 2024)، إن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، سأل جود بيلينجهام (نجم الملكي) عن أرنولد.

وقال جود بيلينجهام لفلورنتينو بيريز عن زميله في منتخب إنجلترا: "ألكسندر أرنولد صفقة جيدا جدا".

وأشارت إلى أن ريال مدريد مهتم بالفعل بضم أرنولد في الصيف المقبل لكن بسعر منخفض، ولن يرضخ الميرنجي لإصرار ليفربول على طلب 70 مليون يورو.

وأوضحت أن ريال مدريد مستعد للانتظار وضم ألكسندر أرنولد مجانا في صيف 2025.

وينتهي عقد ترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول في يونيو/حزيرن 2025، ولا توجد حتى هذه اللحظة مفاوضات لتجديد التعاقد.

المصدر: ديفنسا سنترال



