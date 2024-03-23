تسجيل دعوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس الاقليم وحكومته

2024-03-23 14:18:09 - المصدر: قناة الثامنة

سجلت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو شكوى في المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ووزير الداخلية ريبر احمد. وطالبت جابرو في شكواها بالزام المدعي عليهم بتنفيذ احد قرارات مجلس الوزراء العراقي بشأن عودة النازحين، مشيرة الى ان الثلاثين من حزيران 2024 اخر موعد لاغلاق جميع المخيمات وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص برئاسة ممثلي كل من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ووزارة الصحة والتربية وممثل حكومة اقليم كوردستان. وحددت المحكمة الاتحادية العليا، الحادي والثلاثين من الشهر الحالي للنظر في الشكوى، فيما اتهمت جابرو في وقت سابق وزارة الداخلية في حكومة الاقليم بمنع