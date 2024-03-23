ارتفاع حصيلة هجوم موسكو إلى اكثر من مئة قتيل

2024-03-23 14:18:09 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الجمعة في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو إلى اكثر من مئة قتيل. وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيق في الجرائم الكبرى في بيان ان أجهزة الطوارئ عثرت على المزيد من الجثث أثناء إزالة الأنقاض وأصبحت حصيلة القتلى 115 شخصا، مرجحة ارتفاع اعداد القتلى. وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الأمن الروسي يعمل حاليا لتحديد كافة المتواطئين مع الإرهابيين الذين هاجموا مركز كروكوس سيتي هول قرب موسكو أمس الجمعة. وأبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، في وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تم اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم الإرهابي، بينهم أربعة إرهابيين متورطين