المالكي يبحث مع السفير الإيراني مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية

2024-03-23 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، أن العراق منفتح في علاقاته مع جميع بلدان المنطقة ويسعى للتعاون لترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمكت رئيس ائتلاف دولة القانون، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق ".وأضاف أن "الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، فضلاً عن عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى "عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وضرورة تعزيزها بمختلف المجالات"، مؤكداً أن "العراق منفتح في علاقاته مع جميع بلدان المنطقة ويسعى للتعاون والعمل في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة".بدوره، جدد السفير آل صادق "موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره"، مؤكداً "حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني".