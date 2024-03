اكثر من 60 لاعبا، انطلقت بطولة مهرجان ذي قار الرمضاني للشطرنج

2024-03-23 14:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير نادي الناصرية للشطرنج ان مهرجان ذي قار الرمضاني انطلق في المحافظة بمشاركة 65 لاعبا.وذكر الكابتن علي فرحان لشبكة اخبار الناصرية ان المهرجان يتضمن ثلاث تجمعات الرابد الفردي والخاطف فردي والرابد فرقي.واضاف، ان التجمع الاول انطلق للرابد الفردي بمشاركة 65 لاعبا وهذه البطولة التي تم تنضيمها وهي...

