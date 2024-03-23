2024-03-23 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأهدى عضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم رئيس وفد منتخب الشباب (محمد ناصر) المشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية (دون 23 عاماً)، درعاً تذكارياً إلى مدير البطولة (أحمد حسين علي البحراني) والجارية أحداثها في مدينة الأحساء السعودية .وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" رئيس وفد منتخبنا الشبابي قدّم الدرع الى البحراني في مقر إقامة وفد منتخب الشباب، بحُضور نائب رئيس الوفد عُضو المكتب التنفيذيّ (رحيم لفتة)، ومدير المنتخب نديم كريم".وأضاف البيان أن " رئيس وفد منتخبنا أثنى على الزيارة التي قام بها مديرُ البطولة الى منتخبنا الشبابي وعلى عمق العلاقة وروح الترابط بين منظمي البطولة والمنتخبات المشاركة، لإنجاحها بالشكل الذي يرفع من مستويات المنتخبات الفنيّة، ويخدم تحضيراتها المستقبليّة".