المالكي والسفير الايراني يبحثان مستجدات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية

2024-03-23 14:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت (23 آذار 2024)، مع السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق مستجدات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل اليوم بمكتبه، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم ال صادق"، مبيناً أن "الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، فضلا عن عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

ووفقا للبيان، اشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى "عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وضرورة تعزيزها بمختلف المجالات، سيما وان العراق منفتح في علاقاته مع جميع بلدان المنطقة ويسعى للتعاون والعمل في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة"،

بدوره، جدد السفير آل صادق "موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره"، مؤكدا "حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني".