2024-03-23 14:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم السبت، أن الحكومة الاتحادية لم تقدم اي مساعدات للمتضررين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق شاسعة بالمحافظة، وخلّفت خسائر بشرية واضراراً ماديةً فادحةً.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الحكومة العراقية لم تقدم لغاية الآن اية مساعدات إلى المتضررين من الفيضانات، ولم تتواصل معنا كمحافظة دهوك، ولم تعبر عن تضامنها، باستثناء محافظ نينوى قام بزيارتنا، وقدم لنا مجموعة من المعونات، ونحن نشكره على ذلك".

واجتاحت فيضانات وسيول جارفة محافظة دهوك يوم الثلاثاء الماضي جراء موجة الأمطار الغزيرة مما تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ أكثر من 100 آخرين.

يشار إلى أن العشرات من اهالي محافظة دهوك تركوا منازلهم حينها خوفا من الفيضانات والسيول التي ضربت معظم مناطق المحافظة.