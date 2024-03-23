بعد سيول استمرت 48 ساعة.. ديالى تحصي اضرار "طريق شعنون" الحدودي

2024-03-23 14:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي بمحافظة ديالى، اليوم السبت (23 آذار 2024)، عن احصائية الاضرار التي سببتها السيول الجارفة في اهم طرق الحدود شرق ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية(93كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فريق فني مشترك انجز عملية احصاء الاضرار التي ضربت اثنين من اهم طرق الحدود شرق ديالى بسبب موجة سيول استمرت 48 ساعة وهما طريق القرى الحدودية وطريق شعنون الرئيسي المسمى بطريق ديالى- واسط ".

واضاف، أن "8 مقاطع من كلا الطرفين تضررت بشكل كبير بسبب قوة السيول لكن الاضرار لم تؤدي الى اغلاق تام للحركة بل تستلزم التأني في القيادة والانعطاف في بعض المحاور للمرور"، لافتا الى أنه "سيتم اجراء كشف متكامل ورفعه الى حكومة ديالى من اجل تأمين المبالغ الضرورية لاصلاح الاضرار".

واشار الى أن "قوة تدفق السيول في الوديان الحدودية تقلص بنسبة 90% خلال الساعات 24 الماضية لكن تم التوجيه بمنع الوصول الى الوديان والمنحدرات لتفادي أي حوادث خاصة للرعاة والمزارعين بانتظار انخفاض مياه الوديان".

وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي لـ "بغداد اليوم"، إن "طريق ديالى– واسط الحدودي او ما يعرف بطريق قزانية - جصان اعيد فتحه امام حركة المركبات بعد ساعات من قطعه بشكل اضطراري عقب اجتياح سيول جارفة عديدة مقاطع منه مساء يوم امس ما استدعى إيقاف الحركة لبعض الوقت لسلامة الأهالي".

وأضاف، انه "بعد انحسار السيول تم إعادة فتح الطريق بشكل تدريجي مع الإشارة الى تسجيل اضرار في بعض المقاطع بسبب قوة تدفق السيول"، لافتا الى ان "الطريق هو شريان الحدود بسبب أهميته في نقل المواد والبضائع من والى ديالى ويعد من اهم الطرق الحدودية مع واسط".

وأشار الى ان "تدفق السيول في 7 وديان حدودية بدأ بالانحسار بعد ان تجاوز مرحلة الذروة في ساعة متأخرة من مساء يوم امس دون ان تؤدي الى غرق او محاصرة اي من المناطق القريبة من الشريط الحدودي".

وكانت محافظة ديالى، قد عطلت الثلاثاء، الدوام الرسمي في كافة الدوائر الرسمية بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما تم استثناء المؤسسات الخدمية والامنية من العطلة.