توزيع اكثر من 30 ألف لتر من "النفط الابيض" للنازحين شرق الموصل

2024-03-23 14:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت (23 اذار 2024)، توزيع اكثر من 30 ألف لتر من "النفط الأبيض" للعوائل النازحة شرق مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزعت فرق الوزارة الميدانية 30 الفًا و 250 لتراً من مادة النفط الأبيض بين الأسر النازحة في مخيم الخازر (37كم) شرقي الموصل للاستخدام في التدفئة والطبخ".

وأوضح البيان، ان "فريق عمل الوزارة شمل (605) أسرةً نازحةً في المخيم وبواقع (50) لتراً من مادة النفط الأبيض لكل اسرة".