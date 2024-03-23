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الأمن الروسي يؤكد أنه كان للإرهابيين المعتقلين صلات على الجانب الأوكراني

الأمن الروسي يؤكد أنه كان للإرهابيين المعتقلين صلات على الجانب الأوكراني
الأمن الروسي يؤكد أنه كان للإرهابيين المعتقلين صلات على الجانب الأوكراني
2024-03-23 14:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن المجرمين اعتزموا بعد هجوم “كروكوس” الإرهابي، عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني. وجاء في بيان المخابرات الروسية: “بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، اعتزم المجرمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني”. وأضاف البيان أنه تم التخطيط […]

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