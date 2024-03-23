2024-03-23 14:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن المجرمين اعتزموا بعد هجوم “كروكوس” الإرهابي، عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني. وجاء في بيان المخابرات الروسية: “بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، اعتزم المجرمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني”. وأضاف البيان أنه تم التخطيط […]

ظهرت المقالة الأمن الروسي يؤكد أنه كان للإرهابيين المعتقلين صلات على الجانب الأوكراني أولاً على ايرث نيوز.