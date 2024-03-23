2024-03-23 14:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يواصل الاتحاد الفلبيني لكرة القدم، تحفيز الجماهير من أجل الحضور بكثافة إلى مباراة المنتخب الأول أمام منتخبنا الوطني يوم الثلاثاء المقبل. وأكد الاتحاد الفلبيني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه سيمنح الجماهير الحاضرة جوائز من بضاعة خاصة بالدوري الإسباني “لاليغا” من كرات وقمصان للأندية للذين سيسجلون حضورهم في المباراة. وستقام المباراة […]

ظهرت المقالة الاتحاد الفلبيني يخصص جوائز للجماهير الحاضرة في مباراة العراق أولاً على ايرث نيوز.