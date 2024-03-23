وفد عراقي يزور تركيا الأسبوع الحالي لعقد اجتماع بشأن طريق التنمية

2024-03-23 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم السبت، عن زيارة وفد عراقي إلى تركيا الأسبوع الحالي لعقد اجتماع بشأن طريق التنمية، فيما أشار إلى وجود إجراءات واتفاقات مع الجانب التركي للمباشرة بإنشاء الطريق ونقاط الربط.وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع طريق التنمية ينجز في منتصف العام 2028 بحسب البرنامج المقرر له، وعند افتتاح ميناء الفاو سيتم استخدام شبكة الطرق والسكك المحلية مباشرة لحين إنجاز مشروع الطريق التنمية والطريق السككي والبري للميناء"، مؤكداً "الالتزام بالتوقيتات".وأضاف أن "هناك لجاناً مباشرة تتفق مع الجانب التركي، وهنالك اجتماع شهري في بغداد أنقرة، إضافة إلى إجراءات واتفاقات للمباشرة بإنشاء الطريق ونقاط الربط".ولفت إلى أن "وفداً من الجانب التركي زار ميناء الفاو واطلع على آخر المستجدات ومراحل إنجاز العمل، وعبر عن سعادته"، مشيراً إلى أن "وفداً عراقياً سيقوم الأسبوع الحالي بزيارة الجانب التركي وعقد الاجتماع المقرر في أنقرة لمتابعة إجراءات العمل".