المنتخب العراقي يباشر تدريباته في مانيلا

2024-03-23 15:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشر المنتخبُ الوطنيّ خوض أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، في ملعب ريزال التذكاري الذي سيحتضن مواجهةَ الإياب بين العراق والفلبين في الـ26 من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026.

وتدريباتُ اليوم حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني يونس محمود، و عضو الاتحاد أحمد الموسوي، وشارك فيها جميعُ اللاعبين الـ27.

وغادر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم عند الساعة الرابعة من فجر أمس الجمعة مطار البصرة متوجها الى العاصمة الفلبينية مانيلا لخوض مباراة الإياب أمام مضيفه الفلبيني الثلاثاء المقبل.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة السادسة "F" للتصفيات الآسيوية المزدوجة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره الفلبيني في المباراة التي جرت مساء أول أمس الخميس على أرض ملعب البصرة الدولي.