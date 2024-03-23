بعد موجة الفيضانات.. محافظ نينوى يطمئن الأهالي بشأن سد الموصل

2024-03-23 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طمأن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم السبت، أهالي المحافظة عن وضع سد الموصل، فيما أكد أن الخزين المائي فيه بلغ 5 مليارات متر مكعب، من إجمالي قدرة خزنية تبلغ 11 ملياراً.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد موجة السيول والفيضانات والأمطار، فإن وضع سد الموصل مطمئناً ولا مخاوف عليه"، مبيناً أن "الخزين المائي بلغ 5 مليارات متر مكعب، من إجمالي طاقته الخزنية البالغة 11 مليار".

وأضاف أن "أعمال التحشية في سد الموصل مستمرة بشكل طبيعي، وأن جميع كوادره يعملون بشكل مستمر"، مثنياً على جهود مدير عام السد وكوادره الهندسية والفنية من خلال أعمال التحشية التي يقومون بها والمهام الأخرى المناطة بهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية مجاري نينوى، معالجة فيضانات اجتاحت مدينة الموصل، جراء تساقط الأمطار الغزيرة التي تسببت بموجة سيول.