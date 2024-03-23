2024-03-23 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC ، يوم السبت، من خطورة نشر مقاطع او صور مخلّة بالحياء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خصوصاً المرتبطة بأحداث معينة سلّط الرأي العام الضوء عليها .

وأوضح المركز في بيان ان قانون العقوبات العراقي أشار إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل بقصد الاستغلال او التوزيع صوراً أو أفلاماً إذا كانت مخلّة بالحياء أو الاداب العامة.

واضاف البيان ؛ كما ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت، ويُعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق سواء كان ذلك بصورة علانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي او غير ذلك.

وأكد المركز ضرورة إدراك مستخدمي مواقع التواصل أخلاقيات النشر وعواقب النشر غير المسؤول الذي قد يؤدي بصاحبه الدخول للسجن جراء هذه السلوكيات .

كما دعا المركز، في ختام بيانه، إلى ضرورة الالتزام بقواعد العمل المهني والابتعاد عن السلوكيات التي تنتهك حرمة المؤسسات التعليمية أو غيرها.

ومؤخراً هزّت قضيتا ابتزاز يقف وراءها مسؤولون امنيون وعسكريون، وكذلك عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة المجتمع العراقي مما دفع السلطات الحكومة الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الحالات.