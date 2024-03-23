2024-03-23 15:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باشر المنتخبُ الوطنيّ، اليوم السبت (23 اذار 2024)، خوض أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الفلبينية مانيلا في ملعب ريزال التذكاري.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المنتخبُ الوطنيّ، باشر خوض أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، في ملعب ريزال التذكاري الذي سيحتضن مواجهةَ الإياب بين العراق والفلبين في الـ26 من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026".

وأضاف البيان، ان "تدريباتُ اليوم حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني يونس محمود، و عضو الاتحاد أحمد الموسوي، وشارك فيها جميعُ اللاعبين الـ27".

وكان منتخبنا الوطني فاز في مباراته الماضية ضمن نفس التصفيات على نظيره الفلبيني بهدف دون رد، بامضاء اللاعب مهند علي ليتصدر مجموعته بتسع نقاط وبفارق خمسة نقاط عن اقرب منافسيه منتخب اندنوسيا الذي فاز على منتخب فيتنام بنفس النتيجة.











