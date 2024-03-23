التربية تنشر جداول الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية

2024-03-23 15:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت (23 آذار 2024)، جداول الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي.

وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى " جداول الامتحانات الوزارية لمراحل ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي ) للعام الدراسي (2023-2024)".

وكانت وزارة التربية، حددت في (10 آذار 2024)، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للعام الدراسي 2023-2024.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للعام الدراسي 2023-2024 وللمراحل الدراسية كافة وكما مذكور أدناه:-

- المرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.

- المرحلة المتوسطة: تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.

- المرحلة الإعدادية: تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2024 وفق الجدول المُعلن.





وفيما يلي جداول الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية :-











