الاعلام الرقمي يحذر من نشر صور "مخلة بالحياء": الحبس والغرامة بانتظاركم

2024-03-23 15:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت (23 آذار 2024)، من خطورة نشر مقاطع او صور مخلّة بالحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اشار الى أنه سيكون بانتظار المخالفين عقوبة وغرامة.

وذكر المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قانون العقوبات العراقي أشار إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل بقصد الاستغلال او التوزيع صوراً أو أفلاماً إذا كانت مخلّة بالحياء أو الاداب العامة".

واضاف: "كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت، ويُعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق سواء كان ذلك بصورة علانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي او غير ذلك".

ووفقا للبيان، أكد "المركز ضرورة إدراك مستخدمي مواقع التواصل أخلاقيات النشر وعواقب النشر غير المسؤول الذي قد يؤدي بصاحبه الدخول للسجن جراء هذه السلوكيات"، داعياً إلى "ضرورة الالتزام بقواعد العمل المهني والابتعاد عن السلوكيات التي تنتهك حرمة المؤسسات التعليمية أو غيرها".