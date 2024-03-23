البنك المركزي: مبادرة قروض الإسكان مستمرة ولم تتوقف

2024-03-23 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أكد البنك المركزي، اليوم السبت، أن مبادرة قروض الإسكان مستمرة ولم تتوقف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مبادرة البنك المركزي العراقي بشأن قروض الإسكان مستمرة ولم تتوقف"، لافتاً الى أن "الأموال المخصصة لهذا النوع من القروض محددة وحسب توجهات السياسة النقدية".

وأضاف أن "هذا النوع من القروض يمنح عن طريق المصرف العقاري لغرض شراء وحدات سكنية، وعن طريق صندوق الإسكان العراقي لغرض بناء الوحدات السكنية".