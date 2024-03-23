في إسبوع.. قرابة 800 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي

2024-03-23 15:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قرابة 800 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة اربعة ايام التي فتح بها المزاد 783 مليونا و 479 الفا و 822 دولارا، بمعدل يومي بلغ 195 مليونا و 869 مليونا و 955 دولارا، منخفضاَ عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و 103 ملايين و965 الفا و362 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 254 مليونا و 470 الفا و640 دولارا، في حين كانت اقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 240 مليونا و 715 الفا و778 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 710 ملايين و 439 الفا و 822 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 73 مليونا و40 ألف دولار.

واوضح مراسنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.