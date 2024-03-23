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النقل الخاص في العراق يحقق زيادة ملحوظة بالايرادات بفارق 10 مليارات دينار

النقل الخاص في العراق يحقق زيادة ملحوظة بالايرادات بفارق 10 مليارات دينار
النقل الخاص في العراق يحقق زيادة ملحوظة بالايرادات بفارق 10 مليارات دينار
2024-03-23 15:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت ، تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات الشركة العامة لإدارة النقل الخاص خلال العام 2023 مقارنةً بالعام الذي سبقهُ 2022 .

وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة : ان الشركة حققت ارتفاعاً في ارباحها المالية لعام 2023 ،بلغت مايقارب عشرة مليارات دينار قياساً بالعام 2022 .

وأضاف البيان أن حجم إيرادات الشركة لعام 2023 بلغ 73،068،836،845 دينارا ، فيما بلغت إيرادات الشركة للعام 2022 63،422،546،409 دنانير.

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