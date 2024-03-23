2024-03-23 15:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت (23 اذار 2024)، تسجيلها ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات نقلها الخاص.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشركة حققت ارتفاعاً في أرباحها المالية لعام 2023، بلغت ما يقارب عشرة مليارات دينار قياساً بالعام 2022".

وأضاف البيان، ان "حجم إيرادات الشركة لعام 2023 بلغ (73،068،836،845) مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الشركة للعام 2022 ما مقداره (63،422،546،409) مليار دينار".

يذكر ان هذه الأرقام والارباح المتصاعدة ستنعكس إيجابا على واقع العمل في الشركة وستعطي دور اكبر للعاملين في تحقيق تلك الإيرادات المالية والطموح لزيادتها من خلال تكثيف الجهود والعمل الدؤوب والمتابعة .