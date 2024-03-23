ما حقيقة إيقاف قروض الإسكان؟.. المركزي العراقي يوضح

2024-03-23 15:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد البنك المركزي، اليوم السبت، أن مبادرة قروض الإسكان مستمرة ولم تتوقف. وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف للوكالة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز: إنمبادرة البنك المركزي العراقي بشأن قروض الإسكان مستمرة ولم تتوقف، لافتاً الى أن الأموال المخصصة لهذا النوع من القروض محددة وحسب توجهات السياسة النقدية. وأضاف أن هذا النوع من القروض يمنح عن طريق المصرف العقاري لغرض شراء وحدات سكنية، وعن طريق صندوق الإسكان العراقي لغرض بناء الوحدات السكنية.