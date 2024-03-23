وثيقة .. السوداني يؤكد توجيهه للقادة الأمنيين والعسكريين بالإبتعاد عن الظهور الإعلامي

2024-03-23 15:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم السبت، توجيهه للقادة الأمنيين والعسكريين بالإبتعاد عن الظهور الإعلامي.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، ومعنونة الى الجهات العسكرية والأمنية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نؤكد توجيه رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة بشأن الابتعاد عن الظهور الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر النشاطات والواجبات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لجميع القيادات وبمختلف المستويات وبالاخص ) بالزي العسكري)".

وأشارت الى ان "الهدف من ذلك هو منع استغلال هذه الحالات من قبل ضعاف النفوس وتكون كمنتج اعلامي لبعض القادة بانه منجز شخصي"، موجهاً مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية امن الافراد وجميع الدوائر الرقابية برصد وتبني متابعة ما يعرض في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من ظهور لشخصيات امنية وعسكرية بمختلف مستوياتها".

كما وجه السكرتير الشخصي للسوداني، بـ"رصد حالات تسريب المعلومات والوثائق والأحاديث التي تحاول الاساءة الى سمعة القوات المسلحة ومحاسبة مرتكبي هذه الامور منعاً لاستثمارها بالضد من الدور الفعال للاجهزة الامنية والعسكرية".